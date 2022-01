General Ramos: 'Imaginem o que Bolsonaro será capaz de fazer sem pandemia?'

O ministro-chefe se referiu ao saldo histórico de geração de empregos com carteira assinada no último ano. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados mais cedo pelo Ministério do Trabalho e Previdência , o Brasil criou 2,7 milhões de empregos formais em 2021.