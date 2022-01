Caged aponta o fechamento de 265,8 mil vagas formais de emprego em dezembro

Em todo o ano de 2021, o Caged apontou a criação de 2.730.597 de empregos formais, revertendo o saldo negativo de 191.455 registrado em 2020. (foto: Ed Alves/CB/D.A Press )

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) encerrou 2021 com um saldo líquido negativo de 265.811 mil postos formais de trabalho fechados em dezembro, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Trabalho e Previdência, divulgados nesta segunda-feira (31/01).

O dado, com ajustes sazonais, ficou acima do estimado pelo mercado, que esperava o encerramento em torno de 170 mil vagas de trabalho, e reflete a redução do estoque formal de vagas formais no mercado de trabalho, que passou de 41.555.503, em novembro, para 41.289.692, em dezembro.

Esse resultado foi reflexo da queda de 19,8% no número de admissões, que passou de 1.817.540, em novembro para 1.457.910. Enquanto isso, o número de desligamentos cresceu 12,3%, passando de 1.517.358 para 1.703.721, no mesmo período.

Em dezembro de 2020, o saldo negativo foi menor, de 157.474 vagas, ou seja, um aumento de 68,8% no resultado líquido entre admissões e desligamentos.

Em todo o ano de 2021, o Caged apontou a criação de 2.730.597 de empregos formais, revertendo o saldo negativo de 191.455 registrado em 2020.

Apesar do fechamento de vagas em dezembro, o volume de pedidos de seguro-desemprego encolheu 6,1%, entre novembro e dezembro, passando de 512.846 para 481.481, de acordo com os dados do Caged. De acordo com técnicos da pasta, existem 120 dias para a solicitação e, portanto, os dados devem se espalhar ao longo de janeiro e dos próximos meses.

O salário médio de admissões foi de R$ 1.791, abaixo do piso recorde registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no trimestre encerrado em novembro, de R$ 2.444, o menor da série histórica, iniciada em 2012. Técnicos da pasta evitam a comparação e negam a precarização do mercado de trabalho. “Esse salário é o inicial, que vai aumentando ao longo dos anos”, justificou o secretário-executivo Bruno Dalcomo.

Durante a apresentação dos dados de 2021, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, somou os números positivos do segundo semestre de 2020 e os de 2021 para destacar o aumento de 2,73 milhões de vagas formais em 2021. “Desde 2020 até dezembro de 2021 tivemos um saldo de geração de 3,938 milhões de empregos”, frisou.