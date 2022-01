Lorenzoni diz que vacinação 'foi importantíssima' para criação de empregos

Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorezoni (foto: Flickr)

Apesar da confusão recente gerada pelo governo federal em torno do início da imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 nos últimos dias, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, reconheceu que a vacinação contra o novo coronavírus como “foi importantíssima” para a retomada da economia e para a criação de 2,73 milhões empregos formais em 2021.

“O Brasil bateu qualquer país europeu e os Estados Unidos, em termos de vacinação, e ela foi importantíssima para a retomada da economia e para a geração de novos empregos de carteira assinada no Brasil”, afirmou Lorenzoni, nesta segunda-feira (31/01), durante a apresentação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Conforme dados do Caged, apesar da queda de 265.811 mil no saldo líquido de empregos criados em dezembro, em todo o ano de 2021, o governo registrou um saldo total de 2.730.597 de vagas formais criadas, revertendo o dado negativo de 191.455 de vagas com carteira assinada fechadas em 2020.

Além da vacinação que ajudou a retomada das atividades do setor de serviços e do comércio, responsáveis por 1,8 milhão das vagas criadas no ano passado, Lorenzoni também atribuiu ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), o saldo de 3,938 milhões de empregos gerados entre a segunda metade de 2020 até dezembro de 2021, durante a crise gerada pela pandemia de covid-19. “Esses programas permitiram criar empregos novos através da atividade econômica nos últimos dois anos no mercado de trabalho”, disse.

De acordo com os dados do Caged, em dezembro, dentre os cinco grandes grupos de atividades econômicas apenas o comércio teve saldo positivo, de 9.103 postos criados. Os demais tiveram saldo negativo. Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-26.073 postos); Construção (-52.033 postos); Indústria geral (-92.047 postos), com destaque para a Indústria de Transformação (-88.296 postos); e Serviços (-104.670 postos), distribuído, principalmente, nas atividades de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (-84.383 postos).

Críticas ao PT

Durante a sua fala, Lorenzoni aproveitou para atacar o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a “nova matriz econômica”, segundo ele, criada pelo ex-secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostin, e responsável por levar o país à crise de 2015 e 2016. “Vamos ver a diferença de um governo que serve o Brasil e outro que se serve do Brasil”, atacou, em tom eleitoreiro.

Apesar de elogiar a vacinação no país que está próxima a 150 milhões de brasileiros vacinados, Lorenzoni criticou os lockdowns e afirmou que as medidas de isolamento foram “um fracasso” e afirmou que o governo Bolsonaro “cuidou bem da saúde”.