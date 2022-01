Bolsonaro decreta luto oficial no país pela morte de Olavo de Carvalho

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acaba de decretar luto oficial de um dia pela morte do escritor bolsonarista Olavo de Carvalho, ocorrida nessa segunda-feira (24/1).

Bia Kicis lamenta morte de Olavo: 'Vida marcante na história do Ocidente'

O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), nesta terça-feira (25/1), e compartilhado pelo presidente nas redes sociais.

Mais cedo, Bolsonaro já havia prestado sua homenagem ao escritor. "Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho", postou o presidente.

Ele ainda ressaltou que "Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros".

Olavo faleceu aos 74 anos na noite de ontem. A notícia da morte foi comunicada pela família nas redes sociais do escritor. Segundo a postagem no Twitter, o guru da família Bolsonaro estava hospitalizado na região de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.





Olavo de Carvalho foi diagnosticado com COVID-19 em 16 de janeiro — à época, a notícia foi compartilhada em seu grupo oficial de Telegram. Oficialmente, porém, a causa da morte não foi divulgada.





O escritor era considerado guru do bolsonarismo e foi um dos responsáveis pela volta do conservadorismo no Brasil. Olavo também acreditava que a terra era plana e não redonda.