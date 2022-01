Renan sobre Olavo: 'Negou o vírus e será sepultado na Terra redonda'

AM

Senador Renan Calheiros (MDB-AL) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, usou as redes sociais, nesta terça-feira (25/1), para falar sobre a morte do guru bolsonarista Olavo de Carvalho.

"Negou o vírus, escarneceu dos mortos, não se vacinou, morreu do vírus e será sepultado na Terra redonda”, postou Renan.

Mas ainda assim, ao contrário dele, não festejo sua morte. Lamento todas as mortes e as vítimas da Covid e deploro ainda mais o negacionismo que as provocou. %u2014 Renan Calheiros (@renancalheiros) January 25, 2022

"Mas, ainda assim, ao contrário dele, não festejo sua morte. Lamento todas as mortes e as vítimas da COVID e deploro ainda mais o negacionismo que as provocou", escreveu.





Olavo faleceu aos 74 anos na noite de ontem. A notícia da morte foi comunicada pela família nas redes sociais do escritor. Segundo a postagem no Twitter, o guru da família Bolsonaro estava hospitalizado na região de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.





Olavo de Carvalho foi diagnosticado com COVID-19 em 16 de janeiro — à época, a notícia foi compartilhada em seu grupo oficial de Telegram. Oficialmente, porém, a causa da morte não foi divulgada.





O escritor era considerado guru do bolsonarismo e foi um dos responsáveis pela volta do conservadorismo no Brasil. Olavo também acreditava que a terra era plana e não redonda.





Em postagem nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou a morte. "Perdemos um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho."



O presidente ainda ressalta que "Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros".