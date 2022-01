Bia Kicis lamenta morte de Olavo: 'Vida marcante na história do Ocidente'

AM

Olavo de Carvalho e Bia Kicis (foto: Divulgação/Bia Kicis) A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), grande apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), lamentou, nesta terça-feira (25/1), a morte do escritor bolsonarista Olavo de Carvalho. O “guru” do bolsonarismo morreu na noite de ontem aos 74 anos.





Bia postou uma foto em que aparece abraçada com o escritor.

“O Brasil perdeu o professor Olavo, o homem que despertou e sacudiu milhões de brasileiros. Filosofia, religião, política, literatura e muito mais em seus livros e suas aulas. Dono de um temperamento forte e de um grande coração. Deixa um legado e uma saudade imensos”, escreveu.

Em outra postagem, a deputada se mostrou triste. "Tantas coisas lindas sendo ditas sobre o professor", disse. "Mais do que chorar a morte do professor, quero celebrar a sua vida marcante na história do Ocidente", pontuou.

Tantas coisas lindas sendo ditas sobre o professor @opropriolavo . Destaco suas próprias palavras sobre os mortos e as palavras da querida @AnaPaulaVolei que refletem o meu sentir. Mais do que chorar a morte do professor, quero celebrar a sua vida marcante na história do Ocidente pic.twitter.com/DH6soaxAi2 %u2014 Bia Kicis (@Biakicis) January 25, 2022





Olavo faleceu aos 74 anos na noite de ontem. A notícia da morte foi comunicada pela família nas redes sociais do escritor. Segundo a postagem no Twitter, o guru da família Bolsonaro estava hospitalizado na região de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.





O escritor foi diagnosticado com COVID-19 em 16 de janeiro — à época, a notícia foi compartilhada em seu grupo oficial de Telegram. Oficialmente, porém, a causa da morte não foi divulgada.





O escritor era considerado guru do bolsonarismo e foi um dos responsáveis pela volta do conservadorismo no Brasil. Olavo também acreditava que a terra era plana e não redonda.

Em uma postagem nas redes sociais, o presidente Bolsonaro lamentou a morte. "Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho."





O presidente ainda ressalta que "Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros".