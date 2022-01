Ao vivo: PDT lança pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República

Ex-ministro Ciro Gomes (foto: PDT/Divulgação) O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) lança na tarde desta sexta-feira (21/1) sua pré-candidatura às eleições Presidênciais de 2022. O evento está sendo realizado na sede do PDT, em Brasília.

A pré-candidatura do ex-ministro já estava encaminhada desde o ano passado, porém precisou ser aprovada pela legenda.

"Acabamos de aprovar a pré-candidatura de Ciro Gomes, por unanimidade, por aclamação", anunciou o presidente nacional do PDT e ex-ministro Carlos Lupi. O lema da campanha será "A rebeldia da esperança".

Estaõ presentes no ato o irmão de Ciro e senador Cid Gomes (PDT-CE), o deputado André Figueiredo (PDT-CE) e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT-CE).

O evento também foi marcado por homenagens ao ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul Leonel Brizola, na véspera das comemorações do seu centénário. Fundador do PDT, Brizola morreu em 2004.

Acompanhe ao vivo o lançamento da candidatura