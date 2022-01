Visita de Damares e Queiroga a menina vacinada é alvo de críticas; entenda

Ministros Damares Alves e Marcelo Queiroga (foto: Redes Sociais/Reprodução) Após ir a Botucatu, no interior de São Paulo, na quinta-feira (20/1), para visitar uma menina que está internada após ter sofrido parada cardíaca horas depois de ter recebido a vacina contra a COVID na cidade de Lençóis Paulista (SP), os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Damares Alves, da Mulher Família e Direitos Humanos, foram alvos de críticas nas redes sociais.

A visita foi vista como uma tentativa de explorar politicamente o episódio, que mobilizou a militância bolsonarista. A oposição ao governo lembrou que nenhum dos ministros visitou famílias de crianças que foram mortas pela COVID-19.



O presidente Jair Bolsonaro (PL) se colocou totalmente contra a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. De acordo com o argumento do presidente, a vacina é "experimental" e por isso não deveria ser usada em crianças. As afirmações do chefe do Executivo não são verdadeiras e não tem nenhum respaldo científico.





Veja alguns comentários:

A exploração que Queiroga e Damares fizeram do episódio de arritmia grave da criança sem nenhuma relação com vacina mostra a baixeza do bolsonarismo.



Desejo a melhor recuperação possível para criança e o pior resultado político possível nas carreiras dos ministros bolsonaristas. %u2014 Daniel A. Dourado (@dadourado) January 21, 2022

É surreal que Damares e Queiroga tenham ido ao interior de São Paulo visitar a família de 1 criança que teve parada cardíaca após ser imunizada, sendo que o gov de SP descartou qualquer relação c/ a vacina. A visita é criminosa e tem o único objetivo de desacreditar a vacinação! %u2014 Erika Kokay (@erikakokay) January 21, 2022



A Damares usou o ministério pra atazanar a família de uma criança estuprada e grávida, que precisava de um aborto por, além de ser direito, haver risco de vida. Agora foi atazanar a família de uma criança que teve uma parada cardíaca pra agitar base antivacina. É uma das piores. %u2014 Jairmearrependi etc (@jairmearrependi) January 21, 2022

Mais de uma criança morreu, por dia, de COVID.Milhares foram internadas.Qtas receberam visita de Damares e Queiroga?NENHUMA.Uma é internada por uma suspeita já descartada de reação vacinal,quem foi no Hospital?Damares e Queiroga agem feito os #UrubusAntivacina de Bolsonaro. %u2014 Alexandre Padilha (@padilhando) January 21, 2022











Nessa quinta-feira (20/1), o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo concluiu que a menina de 10 anos internada após ser vacinada contra a COVID-19, em Lençóis Paulista, não teve reação ao imunizante pediátrico da Pfizer.





De acordo com a Vigilância, a análise foi realizada por mais de 10 especialistas e apontou que a criança é portadora de uma doença congênita rara, desconhecida até então pela família, o que desencadeou o quadro clínico.





Na véspera, a Prefeitura de Lençóis Paulista suspendeu por sete dias a vacinação de crianças após a menina ser internada. A criança teria sofrido, segundo a família, alterações nos batimentos cardíacos cerca de 12 horas após receber a dose pediátrica da vacina.