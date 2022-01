Omar Aziz testa positivo para COVID

Senador Omar Aziz (PSD-AM) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Omar Aziz (PSD-AM) informou nesta sexta-feira (21) que testou positivo para COVID-19. O comunicado foi feito por meio de sua conta no Twitter."Mesmo com as medidas de precaução e distanciamento, contraí covid. Tomei todas as doses da vacina e estou assintomático".