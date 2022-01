Bolsonaro cancela agenda para acompanhar velório da mãe no interior de SP

Presidente Jair Bolsonaro tinha um encontro previsto para esta sexta-feira (21/1) com o presidente da Guiana, mas cancelou a agenda (foto: Reprodução/Redes Sociais) Em viagem ao Suriname, o presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a agenda prevista para esta sexta-feira (21/1) para acompanhar o velório da mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro. O político comunicou a morte da idosa de 94 anos esta madrugada, pelo Twitter, sem mencionar a causa.









Segundo uma assessora do político, o velório de Olinda ocorre desde às 10h no Salão Paroquial de Eldorado, interior de São Paulo, onde ela morava. O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal.





Olinda estava internada desde segunda-feira (17/1) em um hospital de Registro, a 56 km de Eldorado. A família não revelou o motivo.





Dona de casa, a idosa nasceu em 1927, em uma família de imigrantes italianos. Era viúva do dentista prático Percy Geraldo Bolsonaro, morto em 1995. O casal teve sete filhos, o presidente é o terceiro.





'Minha querida mãe'





- 28/março/1927.

- 21/janeiro/2022.

- Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro



- Com pesar o passamento da minha querida mãe.

- Que Deus a acolha em sua infinita bondade.

- Nesse momento me preparo para retornar ao Brasil. pic.twitter.com/iJBdbxkMMX %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 21, 2022

O anúncio da morte de Olinda foi feito pelo próprio Bolsonaro nas redes sociais. "Com pesar, o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade", postou o político no Twitter. O texto acompanha um vídeo em homenagem à idosa.









Eduardo Bolsonaro, filho '03' do presidente, também lamentou a morte da avó. "Na memória, momentos doces da minha infância até os mais recentes com ela e sua risada peculiar", escreveu o deputado no Instagram.