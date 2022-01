Bolsonaro se emociona no enterro da mãe em Eldorado (SP)

"Nosso último encontro", postou o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais (foto: Reprodução / Facebook)

A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bonturi Bolsonaro, 94 anos, foi enterrada às 17h desta sexta-feira (21/1) no Cemitério Municipal da cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, em uma cerimônia restrita a familiares. O chefe do Executivo esteve no velório e no enterro acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, dos filhos Flávio e Jair Renan, e dos irmãos.





O corpo da matriarca deixou o Salão Paroquial da cidade às 16h30 em um carro funerário. Durante o trajeto a pé para o cemitério, o presidente chorou e seguiu de braço dado com Michelle.





- Nosso último encontro. pic.twitter.com/q8ItISuvrI %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 21, 2022

O cortejo foi acompanhado por cerca de 100 pessoas, enquanto o presidente seguia sob forte esquema de segurança. Ao chegar no cemitério que fica a 600 metros do local, Bolsonaro carregou a alça do caixão de Dona Olinda. Ela foi enterrada no mesmo jazigo onde o pai do presidente, Percy Geraldo Bolsonaro, está sepultado.





O presidente desembarcou no começo da tarde desta sexta-feira no Aeroporto de Congonhas em São Paulo. O chefe do Executivo seguiu de helicóptero para Eldorado, interior paulista, onde chegou às 15h15 para o velório da mãe, que ocorria desde as 10h de hoje.









Bolsonaro cumpriria agenda em Georgetown com o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, hoje, mas cancelou a agenda para retornar ao país. Família e parlamentares lamentaram, por meio das redes sociais, a morte de Dona Olinda.