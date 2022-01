Moro sobre filhos de Bolsonaro: 'Já julguei bandidos mais perigosos'

Ex-ministro Sergio Moro (foto: Podemos/Reprodução) O pré-candidato à Presidência da República Sérgio Moro (Podemos) voltou a atacar seus opositores nas eleições, nesta sexta-feira (7/1). Pelas redes sociais, o ex-juiz declarou que não tem medo de “criminosos”.

Declaração foi feita após o ex-juiz ser perguntado se teme as ações que os filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL) podem fazer durante a campanha presidencial.





Carlos Bolsonaro, filho "02" do presidente, é apontado como chefe do "Gabinete do Ódio", grupo de bolsonaristas que usa as redes sociais para difamar e atacar opositores e também compartilhar fake-news.





Em resposta, Moro afirmou ter trabalhado para combater criminosos muito mais perigosos do que os filhos do presidente.





“Já julguei bandidos perigosos, inclusive traficantes internacionais. Se nunca tive medo de enfrentar criminosos, não serão ofensas ou ataques mentirosos que irão me assustar”, afirmou.

"Já julguei bandidos perigosos, inclusive traficantes internacionais. Se nunca tive medo de enfrentar criminosos, não serão ofensas ou ataques mentirosos que irão me assustar", afirmou.





Moro ficou conhecido por comandar, entre março de 2014 a novembro de 2018, em primeira instância, os processos relacionados aos crimes identificados na Operação Lava-Jato, envolvendo grande número de políticos, empreiteiros e empresas.