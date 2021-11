De juiz reservado a possível candidato: relembre a vida política de Moro

Sérgio Moro: largada para a trajetória política (foto: Saulo Rolim/Podemos) Do juiz reservado até político em ascensão. Sérgio Moro se filiou nesta quarta-feira (10/11) ao Podemos e deixou no ar a possibilidade de se tornar candidato nas eleições presidenciais de 2022. Mas afinal, como o juiz que jurava que nunca seria político, se tornou um possível presidenciável?

Moro ficou conhecido por comandar, entre março de 2014 a novembro de 2018, em primeira instância, os processos relacionados aos crimes identificados na Operação Lava-Jato, envolvendo grande número de políticos, empreiteiros e empresas.





Com o passar do tempo e a popularidade da força-tarefa, o então juiz acabou se tornando rosto da onda nacional anticorrupção e anti-petista. Milhares de pessoas saíram às ruas vestidas com camisetas com o seu rosto pedindo reformas políticas e o fim da corrupção no Brasil.

Manifestantes saíam às ruas em defesa do juiz Sérgio Moro (foto: EVARISTO SA/AFP)





Esses foram os primeiros passos para a retomada do nacionalismo no país, que elegeu posteriormente o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Vestidas de verde e amarelo, simpatizantes do juiz e do novo presidente marchavam nas ruas contra o governo petista.





Em meio a tanta popularidade, Moro jurava que nunca seria candidato a cargos políticos. Reservado, evitava dar entrevistas e aparecer na frente dos holofotes. Sua primeira entrevista foi apenas em 2016, quando ele defendeu a limitação do foro privilegiado aos presidentes dos três poderes.

Em 2017, Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decisão posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento de um habeas corpus, em 23 de março de 2021. A Segunda Turma da Corte considerou que Moro atuou com parcialidade em relação ao ex-presidente Lula.





Relação com Bolsonaro





O petista acusava o então juiz de perseguição. Com os ataques de ambos os lados, o Brasil se deparou com uma polarização política que se arrasta até hoje. De um lado, Lula dizia ser inocente de todas as acusações apontadas pela Lava-Jato e de outro, Moro levantava a bandeira anticorrupção.

Como o ex-juiz não pensava em ser candidato, a população que concordava com os pensamentos de Moro procurava um líder. Escondido nos interiores da Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro acabou ganhando popularidade por defender as ações da Lava-Jato e ser contra os governos de esquerda.





Em 2018, a campanha presidencial de Bolsonaro teve como uma das bandeiras o combate à corrupção. Muito se especulava na época, caso fosse eleito, Bolsonaro convidaria Moro para integrar seu governo, o que de fato acabou ocorrendo.





Seis meses antes de se tornar ministro da Justiça e da Segurança Pública, Moro foi um dos responsáveis por prender Lula, um dos maiores rivais de Bolsonaro na campanha presidencial, mesmo sem o petista ser o candidato do PT.



Bolsonaro foi eleito em segundo turno com 55,13% dos votos contra 44,8% de Fernando Haddad (PT), substituto do líder petista nas eleições.

Sérgio Moro e Jair Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução)

Já eleito, Bolsonaro anunciou em outubro de 2018 convidaria Sérgio Moro para ser o futuro ministro da Justiça ou então o indicaria para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).





Moro aceitou o cargo e compôs a bancada “de ouro” prometida por Bolsonaro na campanha eleitoral.





Briga e saída do governo





Moro era disparadamente o ministro mais popular do governo de Jair Bolsonaro. De acordo com Datafolha, entre regular, bom e ótimo, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública atingiu a marca de 76%. Bolsonaro ficou atrás, com 62% nos mesmos parâmetros.





A avaliação positiva transformou Moro em uma verdadeira “galinha de ovos dourados”. Tendo o ministro ao seu lado, Bolsonaro conseguia alinhar a população.





Apesar de tanta popularidade, nos bastidores, a relação do presidente com seu ministro da Justiça era distante. Por ser considerado "intocável", Moro acabava não discutindo muito com o presidente. Até o dia que se sentiu ultrapassado.





A briga começou quando o ex-juiz percebeu uma possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal (PF). Se sentiu pressionado pelo presidente para trocar o comando da corporação no Rio de Janeiro, onde o filho 01, o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ), era investigado por suposto esquema de “rachadinhas”.





Rumores de uma demissão de Moro começaram a surgir após o ministro se negar a demitir o superintendente da PF no estado. O ex-juiz, porém, se antecipou e desembarcou do governo.



Moro saiu acusando Bolsonaro e detonando uma verdadeira briga ministerial. O presidente chegou a convocar uma coletiva para negar todas as acusações.





Ida para os Estados Unidos





Com a saída do governo, o agora ex-ministro da Justiça deixou o país. Em meio aos embates com Bolsonaro, ele também se viu alvo de um julgamento no STF, que o considerou parcial nos julgamentos do ex-presidente Lula.





Para fugir novamente dos holofotes, o ex-ministro foi morar nos Estados Unidos. Moro tornou-se sócio-diretor da empresa norte-americana de consultoria Alvarez & Marsal.





Filiação ao Podemos e a terceira via





Agora de volta ao Brasil, Sérgio Moro surge como possível candidato à Presidência do país. Seu ingresso no Podemos, nesta quarta-feira, se dá a pouco menos de um ano das eleições de 2022.

O ex-juiz ainda não anunciou qual cargo vai disputar no ano que vem, mas o evento do partido o anunciou como "futuro presidente da República".

Sérgio Moro se filia ao Podemos (foto: MATEUS BONOMI/AGIF)





Com um discurso de candidato, Moro sem citar o ex-presidente Lula nem o presidente Bolsonaro, recheou a sua fala de indiretas aos dois políticos.





"Chega de mensalão, petrolão, rachadinha e orçamento", disse ele se referindo aos escândalos de corrupção nos governo do pedista e doa tual presidente.





Disse também que colocou seu nome à disposição para disputar a eleição no ano que vem. "Por um Brasil justo para todos."