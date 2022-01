COVID e Influenza: prefeito de Nova Lima testa positivo para flurona

João Marcelo Dieguez (Cidadania) mostra exames após testar positivo (foto: Redes sociais/Reprodução)









"Nessa nova onda de alto contágio em nossa cidade, a vacinação dos nova-limenses tem feito a diferença para evitar aumento nos casos graves e óbitos. Cuidem-se todos, fiquem atentos às datas para a dose de reforço e sigam as medidas de prevenção como uso de máscara e álcool", finalizou.

Outros casos

Seis casos suspeitos de flurona estão em investigação em Minas Gerais, informou ontem a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) na última quarta (5/1). "Detalhes das notificações em investigação serão divulgados oportunamente, caso elas sejam confirmadas", diz a SES, por meio de nota, sem informar de onde são os pacientes.

Na mesma data, a Prefeitura de Poço Fundo, município do Sul de Minas, confirmou três casos de duplo contágio. Ainda segundo a administração local, todos estão isolados, com sintomas leves. Entretanto, o governo de Minas informou que, até ontem, não havia caso confirmado de coinfecção no estado.



Na terça-feira, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que recebeu mais duas notificações de um laboratório privado sobre a possibilidade de caso de flurona. No total, são três casos em investigações epidemiológicas.



De acordo com a assessoria da Prefeitura de Juiz de Fora, os dois novos casos foram notificados ontem por um laboratório particular da cidade. A administração municipal, no entanto, não informou o sexo, a idade e o estado de saúde dos pacientes, mas ressaltou que a investigação está em andamento.



O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) para atualizar os números e aguarde um posicionamento.

O prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez (Cidadania), divulgou, nesta sexta (7/1), que testou positivo para flurona, como é chamada a coinfecção por COVID-19 e influenza.A chamada dupla contaminação é constatada quando os dois testes – para gripe e para COVID-19 – dão positivo. Trata-se de uma designação definida a partir dos termos "flu" (gripe, em inglês) e "rona" (de coronavírus).