Moraes prorroga por mais 90 dias inquérito que investiga Bolsonaro

A denúncia foi feita pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (Podemos), que acusou Bolsonaro de interferir no órgão para beneficiar familiares e aliados políticos.

O inquérito foi aberto em 2020 pelo Supremo, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), com base nas falas de Moro. O prazo das investigações acabaria no próximo dia 27.

“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento, nos termos previstos no art. 10 do Código de Processo Penal, prorrogo por mais 90 (noventa) dias, a partir do encerramento do prazo final anterior (27 de janeiro de 2022), o presente inquérito”, decidiu Moraes.

Em novembro do ano passado, Bolsonaro foi à PF depor sobre o caso.