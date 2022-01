Lula começa 2022 malhando: 'Para enfrentar as batalhas desse grande ano'

Lula começa primeiro dia útil de 2022 na academia (foto: Ricardo Stuckert/ Divulgação) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aos 76 anos, começou o primeiro dia útil de 2022 cuidando da saúde para enfrentar este ano eleitoral. Em foto publicada pelo perfil do Partido dos Trabalhadores no Twitter, nesta segunda-feira (3/1), ele aparece pegando pesado nos exercícios físicos.









Primeira segunda-feira do ano, dia de traçar metas e objetivos para nosso 2022. %uD83D%uDC4A%uD83C%uDFFE



%uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFE%uD83D%uDCDA Importante cuidarmos do corpo e da mente, para juntos e juntas enfrentarmos as batalhas desse grande ano. Quem vem junto?!



%uD83D%uDCF8 Ricardo Stuckert pic.twitter.com/LRsIWpotoq %u2014 PT Brasil (@ptbrasil) January 3, 2022







Em agosto de 2021, uma foto de Lula com a namorada, Rosângela da Silva, a Janja, no Ceará, chamou a atenção nas redes sociais e os atributos físicos do petista roubaram a cena. As coxas malhadas não passaram despercebidas e a internet não poupou elogios e comparações.





Boa noite com essa lua cheia no Ceará!



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/DX72mcXrKu %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 23, 2021