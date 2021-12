Fenômeno da internet, Márcia Sensitiva diz que o mapa astral de Lula para 2022 não permite ser um ano ruim para o pré-candidato (foto: Ricardo Stuckert - Youtube/Reprodução)





"E como é que vai ficar essa história de governo? Porque é ano de eleição, né?", perguntou a apresentadora. Leda também lembrou que a corrida eleitoral tem o protagonismo de Lula e Bolsonaro, e que o ex-juiz Sergio Moro está como terceira via.





"E vai continuar sendo a terceira, infelizmente", pontua a astróloga em lamento. “Meu filho me proibiu de falar, mas eu vou falar. Pelo mapa de revolução solar do Lula, pela situação astrológica, é Lula na cabeça, no primeiro turno, até", cravou Márcia. "Não é a Márcia que tá falando, é o mapa, que está muito bom pra ele. A casa 5 está em Leão, tem virgem que concede destaque, é tudo muito bom", declara.









“A partir de maio, o Lula deverá tomar muito cuidado, por conta de um eclipse lunar, cuidado principalmente com atentados. Ele terá muitos inimigos, mas tem muita chance de ganhar ainda no primeiro turno. É o que mais tem chance”, explica.

Moro e Bolsonaro: ano de dificuldades e confrontos

O futuro eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro não é, nem de longe, o esperado por ele e pelos apoiadores da terceira via. “Coitado, o Moro tende até a ter problemas para pegar dinheiro para a campanha. Infelizmente para mim, ele fica como terceiro mesmo”, lamenta a sensitiva, que revela ter preferência pelo ex-magistrado.

Já o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, enfrentará um ano "muito ruim". A astróloga revela que o chefe do Executivo passará por denúncias, investigações e será traído pela própria equipe.

“Bolsonaro terá muitos problemas de comunicação, vai tá com a emoção a todo vapor. O sol dele estará a 29 graus de peixes, o que indica um ano muito ruim para o presidente, com muitas denúncias e investigações. Como ele tem a casa 9 em Escorpião, ele poderá ser traído demais pela própria equipe”, declara.



“Terá pouquíssima chance de vencer as eleições, uma vez que a casa 5 está em câncer, ou seja, a própria postura dos filhos poderá comprometê-lo”, frisa.



A astróloga, que também é conhecida como Márcia Sensitiva e acumula 1,8 milhão de seguidores nas redes sociais, ainda deu detalhes sobre como será a corrida eleitoral até o momento da população brasileira se dirigir às urnas.

