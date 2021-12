Astróloga: Bolsonaro terá 2022 de denúncias, escândalos e não ganha eleição

Jair Bolsonaro (PL) (foto: PR/REPRODUÇÃO) O próximo ano trará o fim definitivo da trajetória de Jair Bolsonaro como presidente da República. A afirmação é da astróloga Márcia Fernandes, que frisa que não há chance do atual chefe do Executivo ser reeleito. Além disso, as previsões para o líder da nação revelam um ano de tensões, com "muitas denúncias e investigações", além de chance de ser traído pela própria equipe governamental.





As declarações foram feitas em 9 de dezembro, em uma entrevista no programa da jornalista Leda Nagle, que leva o mesmo nome da apresentadora e é transmitido pelo YouTube em um canal de mais de 1 milhão de inscritos.





"Bolsonaro terá muitos problemas de comunicação e vai estar com a emoção a todo vapor. O sol dele estará a 29 graus de peixes, o que indica um ano muito ruim para o presidente, com muitas denúncias e investigações. Como ele tem a casa 9 em escorpião, ele poderá ser traído demais pela própria equipe”, afirma Márcia, que também é conhecida como Márcia Sensitiva e acumula 1,8 milhão de seguidores nas redes sociais





A astróloga diz que Bolsonaro perderá para Lula e que a postura dos filhos do presidente podem influenciar — e muito — o resultado nas urnas. "Ele terá pouquíssima chance de vencer as eleições. E, uma vez que a casa 5 está em câncer, a própria postura dos filhos poderá comprometê-lo", frisa.





Em 2020, o presidente enfrentou momentos de crise por diversas operações e denúncias colocarem os filhos em suspeita de corrupção. Dos cinco filhos que Bolsonaro tem, quatro estão sob investigação da Justiça e da Polícia Federal.





A exceção é a filha Laura, uma adolescente de 11 anos. Flávio Bolsonaro responde pelo esquema de “rachadinhas” no gabinete dele enquanto era deputado estadual, no Rio de Janeiro.





Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) é investigado pelo mesmo crime no gabinete em que é vereador, na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro. O caso está no Ministério Público do Rio de Janeiro. Já Eduardo (PSL-SP) está sob a mira do inquérito das fake news, que tem relatoria de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF).





Por fim, Jair Renan, que está fora da máquina política, foi intimidado, na última quarta-feira (15/12), pela Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito que investiga possíveis pagamentos de propina a empresários em contratos do governo.





A suspeita da corporação é que o filho do presidente tenha marcado reuniões entre empresários e o governo federal em troca de vantagens, o que seria tráfico de influência.









Lula ganha no 1º turno, crava astróloga

Além do bom resultado em pesquisas eleitorais, agora o ex-presidente da República Luís Inácio Lula da SIlva, o Lula, tem a seu favor a previsão astrológica. De acordo com a astróloga Márcia Fernandes, fenômeno da internet, o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ganhará as eleições de 2022, com chances de conquistar o Palácio do Planalto ainda no primeiro turno.





“Meu filho me proibiu de falar, mas eu vou falar. Pelo mapa de revolução solar do Lula, pela situação astrológica, é Lula na cabeça, no primeiro turno, até”, cravou Márcia.





“Não é a Márcia que tá falando, é o mapa, que está muito bom pra ele. A casa 5 está em Leão, tem virgem que concede destaque, é tudo muito bom”, declara.





Assista a entrevista completa no vídeo abaixo. A fala sobre a corrida eleitoral é iniciada aos 20 minutos: