PT articula formar federação de partidos de esquerda para eleições de 2022

Costa admite resistências para a formação da federação, mas o PT está disposto a conversar (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) O PT decidiu, nesta quinta-feira (16/12), abrir uma série de conversas para criar uma federação partidária com o PSB, PCdoB, PSol e PV. A presidente do partido, deputada Gleisi Hoffman (PR), apresentou a proposta, que foi aceita pelo diretório nacional.









"Há muitas preocupações se o PT vai deixar de eleger parlamentares, em outros estados, fazendo concessões. Mas, em geral, o debate foi positivo. Acho que há clima que possa permitir a realização da federação, dependendo das discussões que estão por vir", afirmou.





A decisão aconteceu um dia depois de o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin deixar o PSDB - para, eventualmente, se filiar ao PSB para assumir a condição de vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Segundo Costa, a questão está sendo avaliada com calma.





"Não se entrou muito nessa discussão, de composição de vice. Mas há uma possibilidade que isso aconteça", avalizou o senador.





Aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições de 2022, as federações partidárias permitem que dois ou mais partidos se unam para atuar como uma só legenda política nas eleições e na legislatura. Porém essa junção precisa durar pelo menos os quatro anos do mandato legislativo e seguir as mesmas regras do funcionamento parlamentar e partidário.





Para o caso de alguma legenda deixar a federação antes do prazo, sofre punições, como a proibição do uso do fundo eleitoral. Outra exigência é que as federações tenham abrangência nacional. O partido voltará a discutir o tema em fevereiro próximo.