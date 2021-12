Bolsonaro sobre as eleições de 2018: 'Dei azar e ganhei'

AM

Jair Bolsonaro discursa para polícias rodoviários (foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou, nesta terça-feira (14/12), a vitória obtida por ele nas eleições presidenciais de 2018. De acordo com o chefe do Executivo federal, a eleição foi um golpe de “azar”.





“Terei dois períodos de folga esse ano: cinco dias agora no Natal e cinco dias depois…Não estou reclamando não, a missão eu fui atrás dela porque quis, fui candidato porque quis…Dei azar e ganhei”, disse Bolsonaro.

Durante as falas, Bolsonaro também disse que não era o responsável direto por resolver os problemas do Brasil. Segundo ele, como um técnico de futebol, ele apenas escalou o time. “E cobra deles”, brincou.

De acordo com o presdiente, a pandemia no Brasil estava chegando ao fim. Ignorando a nova variante Ômicron, ele voltou a atacar governadores e prefeitos que tomam atitudes mais drásticas para contenção do vírus.

“O Brasil vive um momento difícil, pós-pandemia, né? Se Deus quiser, ela chegou ao fim, se bem que, para algumas autoridades, parece que ainda não, né?”, disse.

O discurso foi feito durante um evento para policiais rodoviários federais.