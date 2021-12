Viajando ou em casa: saiba como será o Natal dos presidenciáveis

Até os poderosos darão uma pausa na política para curtir a tradicional ceia de Natal (foto: Ed Alves/CB/D.A Press e Sérgio Lima/AFP) Com um pé em 2022, ano que promete intensa disputa entre candidatos à Presidência da República, os presidenciáveis darão uma pausa na política para curtir a ceia de Natal. Atualmente, os principais pré-candidatos para concorrer às eleições de 2022 são o ex-presidente Lula (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL), Sergio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB), Simone Tebet (MDB-MS), Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Felipe D’Ávila (Novo) e Leonardo Péricles (UP).

Simone Tebet

Ao Correio, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) — única mulher na disputa eleitoral à Presidência em 2022, por enquanto — informou que vai passar o Natal com a família em seu estado, Mato Grosso do Sul. Tebet, no entanto, não confirmou encerramento da agenda de campanha nos próximos dias.





João Doria

Procurada, a assessoria do governo de São Paulo não soube informar onde Doria passará a noite natalina. Mas, disse em nota: “João Doria saiu em licença entre os dias 21 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022, afastando-se temporariamente do cargo em viagem particular ao exterior”. Na manhã desta sexta, o tucano esteve em uma missa no Palácio dos Bandeirantes (SP).









Apesar do recesso de Doria, pessoas ligadas a sua campanha informam que ele é “24h ligado, por isso teve uma pausa no pós-prévias, mas ele já está com o time, até porque está atento a duas campanhas: do aliado que concorrerá a governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) e para presidente”, comentou a fonte.





Ciro Gomes

Segundo o jornal Extra, o pedetista iniciou as celebrações ainda na quarta-feira (22/12) em Fortaleza, no Ceará, onde deve emendar a véspera de Natal com a família. O candidato volta à agenda no dia 10 de janeiro, ainda sem detalhes confirmados, mas com o foco no lançamento da pré-candidatura, no dia 21.









Sergio Moro

Disputando uma vaga no segundo turno das eleições, o ex-ministro da Justiça deve passar a véspera de Natal em seu estado de origem, Paraná, na companhia da família.





Felipe D’Ávila

D’Ávila ficará com a família, em São Paulo. Sem agenda, também retornará a partir do dia 10. Assim como Rodrigo Pacheco (PSD), ficará em Belo Horizonte e aproveitará para descansar junto à família na noite de Natal.





Leonardo Péricles

O novo pré-candidato à presidência, Leonardo Péricles, do partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP), esteve envolvido em diversas ações voluntárias de Natal na Ocupação Eliana Silva, onde mora, em Belo Horizonte (MG). Pela manhã, distribuiu brinquedos arrecadados na campanha Natal Sem Fome e Sem Miséria, realizada pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Seu natal será em sua casa, na ocupação, com a companheira, Poliana Souza, o filho, Pedro, e outros familiares.





Jair Bolsonaro

Após uma semana de férias no litoral de São Paulo, com direito a dança de funk em cima de uma lancha, Bolsonaro deve passar o Natal com a família, em Brasília. O chefe do Executivo voltou à capital no último dia 16/12, sendo que nesta quinta-feira (23/12) fez a tradicional live pelas redes sociais. Bolsonaro poderá dar continuidade ao recesso em Santa Catarina, nos próximos dias.









Lula

De acordo com fontes próximas ao ex-presidente pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que domina as pesquisas em intenções de voto, segundo o Datafolha, Lula ficará em sua residência. Localizada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, ele e a atual namorada, Janja – a socióloga Rosângela da Silva –, com quem divide a casa, receberão juntos a família. A agenda de campanha só retornará no ano que vem, ainda sem detalhes sobre os compromissos.





*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes