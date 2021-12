Rodrigo Pacheco defende vacinação de crianças: 'Não deve ser diferente'

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiou a vacinação infantil nesta sexta-feira (24/12). O assunto vem repercutindo depois do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criar uma consulta pública para avaliar a liberação.