Bolsonaro diz que participou da consulta pública da vacinação de crianças

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta sexta-feira (24/12), que participou da consulta pública do Ministério da Saúde sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

Jair Bolsonaro fala com apoiadores

O questionário foi disponibilizado na noite de quinta-feira (23/12), no site da pasta. “Eu preenchi, como cidadão. Eu dei minha opinião lá”, declarou o presidente durante conversa com a imprensa no Palácio da Alvorada.

Internautas nas redes sociais acusam o ministério de ter formulado as perguntas seguindo o princípio defendido por Bolsonaro de não obrigatoriedade da imunização e induzir o entrevistado a apoiar medidas.

Anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no último sábado (18/12), a consulta pública sobre vacinação de crianças de 5 a 11 anos teve início na noite de quinta-feira (23/12).

De acordo com Queiroga, a pesquisa servirá para a população e pais dos menores.