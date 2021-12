Rede pede ao STF que assegure vacinação de crianças sem necessidade de prescrição

A legenda ainda pediu a disponibilização “independentemente de prescrição médica” ou de “qualquer outro obstáculo”.

O pedido foi feito em ação apresentada pela Rede em outubro de 2020, relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Nela, o partido pedia, inicialmente, que o governo federal realizasse todos os procedimentos para a aquisição de vacinas. Agora, a Rede argumenta que é “bastante claro” que o governo Jair Bolsonaro (PL) quer “boicotar a vacinação infantil no Brasil”.

“É de se perceber que o Brasil caminhará na contramão do consenso científico mundial se não ministrar de modo efetivo os imunizantes aprovados pela Anvisa - até o momento, a dose especial da vacina da Pfizer - para o público infantil. E essa parece ser, infelizmente, a escolha do Presidente da República e de seus auxiliares mais diretos, inclusive o ministro da Saúde, que deveria ser a primeira autoridade preocupada em zelar pela saúde de toda a população nacional”, explica.

A manifestação da Rede acontece após o Ministério da Saúde determinar a prescrição médica para vacinação de crianças.

A consulta pública sobre vacinação de crianças de 5 a 11 anos teve início na noite de quinta-feira (23/12). De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a pesquisa servirá para a população e pais dos menores.

Mais cedo, Bolsonaro afirmou ter participado do questionário . “Eu preenchi, como cidadão. Eu dei minha opinião lá”, declarou o presidente durante conversa com a imprensa no Palácio da Alvorada.