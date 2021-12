Governo Bolsonaro gastou R$ 2,5 milhões em sete viagens para 'motociatas'

Motociata do presidente Jair Bolsonaro (foto: Marcos Corrêa/PR) O Globo por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 2,5 milhões para a realização dos passeios de moto com apoiadores, entre maio e agosto deste ano. Os dados foram divulgados, nesta terça-feira (21/12), pelo jornalpor meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

O valor gasto é referente ao total das viagens de Bolsonaro, e não apenas dos passeios em si. Geralmente, Bolsonaro combina as “motociatas” com algum evento oficial na cidade visitada.

As viagens mais caras foram São Paulo, total de R$ 486 mil, e Chapecó, com R$ 477 mil, ambas realizadas em junho. A mais barata foi para o Rio, gasto de R$ 237 mil, que resultou em comício com participação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general da ativa.

Na conta não estão incluídas viagens para motociatas depois de agosto – por exemplo, o passeio de moto em Doha, no Qatar, em 17 de novembro.

Os gastos estão sendo investigados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).