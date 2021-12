Ciro Nogueira: 'Lula e Alckmin é cruzamento entre porco-espinho e capivara'

AM

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (foto: Marcos Correa / Divulgação) O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ironizou a aliança entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (sem partido). Os dois pretendem fazer uma chapa para concorrer às eleições presidenciais de 2022.

De acordo com o ministro, a possível aliança é um “cruzamento do porco-espinho com a capivara”. “São dois grandes homens públicos, mas que têm uma trajetória de vida de linhas completamente diferentes”, disse o ministro-chefe da Casa Civil, em entrevista ao Valor.

“É igual o cruzamento do porco-espinho com a capivara. Não sei o que vai acontecer. Não vejo como o eleitorado – porque o eleitorado para presidente da República não é eleitorado que soma 2 e 2. São trajetórias distintas, eleitorados que têm um pensamento muito diverso. Eu não vejo muita chance de ter um sucesso eleitoral nessa aliança que possa ter resultado na eleição”, acrescentou.

Embora já tenha sido aliado de Lula no passado, Ciro acredita que a imagem que o petista tenta apresentar hoje não será a mesma de um eventual novo governo.





Segundo ele, Lula tentou esconder as fotos com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), e completou que acredita na vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, o ministro avaliou o resultado da aproximação entre Lula e do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como sem muita chance de “sucesso”.