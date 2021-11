Minas Gerais pode ter dia de luto em homenagem a vítimas da COVID-19

No 'pico' da segunda onda de COVID, cemitérios precisaram ampliar covas (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) recebeu projeto de lei (PL) para instituir um dia anual de luto em memória às vítimas da COVID-19. A ideia é homenagear também cidadãos que ficaram com sequelas da doença. A data pensada é 30 de março.A proposta foi apresentada ao Parlamento no início deste mês pela deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT). A cada dia 30 de março, todos os eventos oficiais do estado teriam um minuto de silêncio. As bandeiras ficariam hasteadas a meio mastro.O projeto da petista segue tendência nacional. Na última quarta-feira (17/11), os integrantes do Senado Federal aprovaram o dia 12 de março como data para homenagear as vítimas do coronavírus no Brasil. O texto, que recebeu aval unânime, foi fruto dos trabalhos conduzidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia.Foi em 30 de março de 2020 que Minas Gerais registrou a primeira morte em decorrência da COVID-19. Por isso, a escolha da data. "A crise sanitária, junto com sua dimensão biológica, é antes de mais nada uma crise social, política e cultural", diz Beatriz Cerqueira.Ao justificar a necessidade de homenagear os afetados pelo vírus, a deputada tece críticas aos governos de Romeu Zema (Novo) e Jair Bolsonaro (sem partido)."O papel dos governantes, dos poderes legislativos, do Judiciário e da sociedade civil em geral, seria determinante para a contenção da pandemia. E, no caso do Brasil, e de Minas Gerais, especificamente, o Poder Executivo resistiu a acompanhar as preocupações das autoridades sanitárias internacionais, nacionais e até mesmo estaduais", afirma ela.Para virar lei a sugestão precisará ser analisada por algumas comissões temáticas da Assembleia. Depois, em plenário, haverá votação em turno único.Minas Gerais soma 56.043 óbitos em virtude da infecção . Foram contabilizadas 2.202.451 contaminações.