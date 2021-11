Presidente do PSDB se reúne hoje com desenvolvedora de app para definir prévias

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, fará uma reunião nesta segunda-feira, 22, às 14 horas com a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs), desenvolvedora do aplicativo utilizado nas prévias tucanas, para tentar definir a data de retomada da votação remota da disputa interna. "Amanhã, no início da tarde, haverá parecer técnico sobre o real status do aplicativo", afirmou Araújo no período da noite do domingo, 21.



O processo de escolha do pré-candidato do partido à presidência da República foi suspenso no domingo após uma série de instabilidades na plataforma utilizada para os votos à distância. Em um novo racha entre os candidatos, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defende a retomada da votação dentro de 48 horas. Do outro lado, o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-senador Arthur Virgílio querem a reabertura da votação no próximo domingo.



De acordo com Araújo, a viabilidade técnica será a "imperadora do processo".



"Em havendo tempo de resolução de curtíssimo prazo, a ideia é que ele seja disponibilizado imediatamente para filiados", destacou o presidente nacional do PSDB, em coletiva de imprensa após uma reunião com Doria, Leite, Virgílio e outros caciques no domingo. "Se não for em curto prazo, as campanhas vão dialogar. Prazo limite [para as prévias] depende de questão técnica", acrescentou o dirigente, que ainda ressaltou a inexistência de registros de insegurança no sistema.



Na saída da reunião, Doria, por sua vez, afirmou que o prazo limite para as prévias é o próximo domingo, 28. "O resultado que for apurado é final e definitivo, sem contestações", declarou o governador paulista.