Pesquisa em Minas: Lula lidera disputa ao Planalto

Bolsonaro e Lula polarizam a disputa para as eleições presidenciais em 2022 (foto: Nelson Almeida/AFP e Evaristo Sá/AFP)









No segundo cenário, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Lula aparece com os mesmos 38%. No entanto, Bolsonaro, neste caso, surge com 30%, enquanto Sergio Moro tem 10% da preferência do público entrevistado. Ciro Gomes e Rodrigo Pacheco registraram 3% das intenções de voto. Já Leite e Felipe d'Avila atingiram 1%. Votos brancos e nulos ficaram em 6%, enquanto 8% ficaram indecisos.





Para Domilson Coelho, diretor-executivo da F5, os números no estado apontam a mesma tendência registrada em outros levantamentos e em relação ao plano nacional. Ele observa, no entato, que Minas é o segundo colégio eleitoral e que na disputa haverá um candidato mineiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco – que migrou do DEM para o PSD. “Em Minas Gerais terá a polarização entre Lula e Bolsonaro? Talvez. Vamos aguardar o desempenho, o trabalho que vai ser desempenhado pelo senador Rodrigo Pacheco, que eu acredito que cresce muito em Minas”, afirma Domilson Coelho.

Pesquisa

Entre os dias 17 a 19 de novembro, foram ouvidas 1.820 pessoas em Minas Gerais via telefone. A margem de erro máxima estimada é de 2.3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança utilizado é de 95%. Ou seja, há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o momento atual, considerando a margem de erro. “Foi feita uma divisao no estado em 13 subregiões, cada uma com seu peso, aplicado proporcional com o tamanho de cada região e a quantidade de questionários e ligações”, explica Coelho.

Governador

Os 1.828 mineiros ouvidos pelo Instituto F5 Atualiza Dados também opinaram sobre quem será o próximo governador de Minas. A pesquisa indicou a preferência da maioria dos entrevistados pela continuidade de Romeu Zema (Novo) à frente do cargo. Para 35% dos ouvidos, Zema deve continuar sendo o governador de Minas. No entanto, para outros 12%, a cadeira deve ser ocupada pelo atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).





Já o deputado federal André Janones (Avante) aparece com 11% das intenções de voto. Quem também aparece na lista é a deputada federal Áurea Carolina, com 4% da preferência dos entrevistados. Presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles (DEM) tem 3%, enquanto o senador Carlos Viana (PSD) registrou 2%, assim como o deputado federal Reginaldo Lopes (PT). Votos brancos e nulos somam 11%. Já 20% ficaram indecisos na hora de opinar.





Para o diretor-executivo da F5, Domilson Coelho, o governador Romeu Zema está ampliando a vantagem sobre o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. De acordo com ele, nos últimos meses Zema adotou medidas que melhoraram sua popularidade e com isso a inteção de voto. “Pontos importantes e fatos importantes foram muito bem explorados pelo atual governador, como o fim do parcelamento os salários dos funcionarios, enfim outras medidas que melhoraram significativamente a popularidade do governador”, diz Domilson Coelho. Ele observa ainda que Alexandre Kalil ainda tem pré-campanha discreta, o que favorce o governador.

Senado

O Instituto F5 Atualiza Dados também ouviu os mineiros quanto à preferência deles aos candidatos para o Senado Federal. Ao todo, sete candidatos figuram na lista. Em primeiro lugar aparece o atual senador Antônio Anastasia (PSD), com 16% das intenções de votos. Em seguida está o deputado estadual Cleitinho Azevedo (Cidadania), com 13%. Já o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) tem 8% das intenções de voto entre os entrevistados. O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, por sua vez, tem a preferência de 7% das pessoas ouvidas.





O presidente da Assembleia Legislativa de Minas (ALMG), Agostinho Patrus (PV) e o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL) estão com 4% cada, enquanto Alexandre Silveira (PSD), suplente de Anastasia no Senado, está com 3%. Votos brancos e nulos somam 17%, enquanto os indecisos foram 28%.

