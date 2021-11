Bolsonaro diz que deputados que aplaudiram Lula na Europa são malucos

O presidente Jair Bolsonaro em sua live semanal (foto: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro chamou deos eurodeputados queo ex-presidente Luiz Inácioda Silva durante seu discurso no Parlamento Europeu na última segunda-feira."Tinham 20 deputados do PSOL deles, o equivalente. Num universo de 600 parlamentares, tinham 20, 30 presentes. Lógico que pessoal bate palma, tem maluco em tudo quanto é lugar", afirmou o chefe do Executivo nesta sexta-feira em transmissão ao vivo nas redes sociais.Bolsonaro também voltou a colocar em xeque a vacinação contra a COVID-19. "Vocês sabem o que está acontecendo no mundo, mas é tabu discutir vacina", afirmou o presidente, em uma referência indireta ao salto de casos de coronavírus em países da Europa com adesão à vacinação inferior à recomendada por especialistas.Ainda na live, o presidente disse que vai se aposentar com salário de deputado federal, após deixar a Presidência da República. "E vou viver muito bem com salário de deputado."