Europeus torcem para que Bolsonaro saia logo do poder e Lula retorne

(foto: KARIM JAAFAR / AFP) A jornalista Rosana Hessel escreveu um texto no Blog do Vicente , do Correio Braziliense , dizendo que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido) 'virou inimigo público número um na Europa, onde a torcida para a derrota dele nas urnas em 2022 é crescente. Na Noruega, por exemplo, o ex-capitão é odiado, de acordo com brasileiros que moram no país europeu que tinha um fundo bilionário para o desenvolvimento da Amazônia.'





15:15 - 20/11/2021 Coordenador da campanha de Doria critica Pestana e Aníbal após apoiarem Leite "A imagem do chefe do Executivo nunca foi boa entre os europeus, mas o escândalo internacional da omissão dos dados de aumento de quase 22% no desmatamento da Amazônia, que não foram divulgados na Conferência das Nações Unidas para o Clima em Glasgow, na Escócia, a COP26, pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, apesar de os números estarem consolidados antes do evento. Conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados apenas ontem (18/11), a taxa de desmatamento na Amazônia Legal atingiu, em 2021, o nível mais alto em 15 anos, de 13.235 km², o que significa um salto de 21,97% em relação aos registros anteriores. A omissão dos dados durante a COP26 por Leite teve repercussão negativa na imprensa estrangeira", diz ainda o texto.





Ainda conforme Rosana, 'os europeus não conhecem muito o Brasil, mas todos odeiam Bolsonaro. O que dá para perceber é que os países da União Europeia só estão esperando ele sair para retomarem as negociações do acordo de livre comércio com o Mercosul", contou um economista brasileiro baseado no Velho Continente.'





