BH tem ato pela Consciência Negra e contra Bolsonaro neste sábado (20/11)

Ato marcado para às 15h deste sábado (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

Manifestantes foram às ruas neste sábado, pelo dia da Consciência Negra e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em várias cidades pelo país. Na capital mineira, o ato começou por volta das 15h, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul.A manifestação foi convocada por centrais sindicais, partidos políticos e movimentos populares.A publicação intitulada 'Luta contra Bolsonaro Racista' afirma que o protesto ocorre em defesa da igualdade racial, da democracia, contra o desemprego e a fome."A ação, a inércia e as posições do presidente da República e de seus aliados reacionários e conversadores reforçam e apoiam a violência e a hostilidade que discriminam, agridem e matam corpos pretos todos os dias, ao mesmo tempo em que negam e tornam invisíveis o caráter estrutural do racismo no Brasil", diz a nota emitida.A praça foi tomada por faixas com dizeres contra o presidente. Uma delas dizia 'Mulheres negras vão derrubar Bolsonaro'.Além disso, pediam justiça pela Marielle Franco que foi brutalmente assassinada em 14 de março de 2018.A maioria dos participantes estavam com máscaras de proteção contra a COVID- 19 e mantiveram o distanciamento social.Em São Paulo, a manifestação aconteceu em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP).O tradicional ato de comemoração do Dia da Consciência Negra em frente ao monumento de Zumbi dos Palmares, foi celebrado na manhã de hoje (20/11) no centro da cidade do Rio de Janeiro. A manifestação começou logo cedo, com uma roda de capoeira.