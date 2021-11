Mandetta elogia Ciro Gomes e Moro, mas desconversa sobre planos para 2022

'No momento, eu estou indo atrás do sonho e tentando evitar o pesadelo', diz Mandetta sobre eventual escolha entre Lula e Bolsonaro no 2° turno (foto: Marcos Viveira/EM/D.A.Press)





O político ao menos dá pistas das alianças que pretende fazer. Mais cedo, ele esteve em Brasília para acompanhar a filiação do ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro ao Podemos , evento que abre caminho à sua pré-candidatura à Presidência da República. Além dele, Mandetta demonstrou simpatia por nomes de Centro como Ciro Gomes, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), além do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).





“Sou o que conversa com todos. Todos eles têm um bom princípio. Eles querem fazer um país diferente do que esses dois buracos negros, que são Lula e Bolsonaro, sinalizam. Toda vez faço a eles o mesmo apelo: quem quer ser apoiado precisa se dispor a apoiar. Agora, vamos ver se eles vão conseguir ter o altruísmo de se sentar à mesa e compor um bom grupo político”, elogia o demista.





Questionado sobre qual seria sua escolha em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o médico, mais uma vez, "escorrega".





"De vez em quando, eu tenho um pesadelo. Sonho que meu navio está caído no mar, que pega fogo. Eu acordo, rezo um pai nosso, bebo uma água e não quero nem passar perto de viver esse pesadelo. E, de vez em quando, eu sonho um sonho bom, que eu estou num lugar legal, com amigos, com a minha mulher, meu neto. Então eu rezo uma ave maria, peço para sonhar de novo e para que esse sonho vire realidade. No momento, eu estou indo atrás do sonho e tentando evitar o pesadelo”.





Quando o assunto é a gestão Bolsonaro, Mandetta assume um tom mais firme. Ele fez questão de criticar a PEC dos precatórios, aprovada em 2° turno na Câmara dos Deputados. O projeto llimita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela Taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. Para Mandetta, trata-se de uma “anestesia para as eleições”.





“Um calote em quem tinha dívidas para receber do governo e ganhou na Justiça, que é lenta e levou anos até decidir que a dívida tinha que ser paga. Vem o Congresso e diz: tudo bem, a Justiça decidiu, mas não, a União não vai pagar. Vamos te dar um calote, vamos te dar um beiço. E, aí, pega-se esse dinheiro e aplica-se em um programa social só de um ano. Só no ano da eleição. Acabou a eleição, acabou o programa. Ou seja, ele dá uma anestesia para as eleições, que não vai transformar absolutamente nada. Vai apenas beneficiar o presidente, que vai andar pelas ruas distribuindo recursos para tentar se salvar de um fracasso eleitoral que está iminente”, critica o ex-ministro.





O político também demonstra preocupação com os rumos da pandemia de COVID-19. Mandetta cobrou do Planalto o planejamento de novas campanhas de vacinação em 2022, para evitar possíveis rebotes da doença.





“A vacina não é de proteção individual, a ideia é proteção coletiva, formar um bloqueio. Então, a melhor eficácia é quando se protege todo mundo num curto espaço de tempo. Assim como se faz com a vacina da gripe. Então eu acho que, para 2022, a gente tinha que estar falando em vacinar em bloco. Tenho receio de como vai ser a combinação entre queda da imunidade com o carnaval, com o verão e a volta às aulas. Enfim, o retorno das pessoas à chamada vida normal. Alguns países tiveram rebote. Outros optaram por fazer novas campanhas. O correto seria a gente se preparar, no ano que vem, para uma boa campanha de vacinação contra gripe associada à vacinação contra a COVID-19”, concluiu.

O tom de campanha entrega: ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM) busca um lugar ao sol na política em 2022. O médico, contudo, faz mistério sobre o cargo que pretende disputar.“Minha pretensão para a política é ser brasileiro pleno. Não importa se eu vou ser candidato a presidente, a vice, ou se eu vou entregar santinho na Pampulha, ou no Bairro de Lourdes. O importante é que a gente acredite que esse país merece um bom governo”, escapa o médico, que esteve em Belo Horizonte nesta quarta-feira (10/11).Ele foi um dos palestrantes convidados do encontro “Lições de uma pandemia: dúvidas e certezas no hoje a amanhã”, promovido pela Faminas, instituição de ensino superior sediada na Vila Clóris, Região de Venda Nova.