Mandetta sobre Bolsonaro: 'Cuidando da economia como cuidou da saúde'

O ex-ministro Mandetta fez uma previsão do que “a boiada vai passar”. Ele citou: "inflação alta corroendo a sua renda até 2023; juro acima de 2 dígitos até 2022; dólar a R$ 6 no ano que vem e crescimento abaixo de 1% no ano que vem".

“Estão cuidando da economia como cuidaram da saúde”, disse.

Estão cuidando da economia como cuidaram da saúde.





Bolsonaro e Guedes comentaram a greve dos tanqueiros, o novo Auxílio Brasil, a pandemia de COVID-19 e o "furo" no teto de gastos.





“Em nenhum momento, eu pedi demissão. E nem o presidente [Jair Bolsonaro] me pediu isso“, destacou. “O presidente confia em mim”, confirmou.

Durante sua fala, o ministro prometeu que o país voltará a crescer mais no ano que vem. “O Brasil é um país bem visto lá fora. As pessoas veem o que a gente está fazendo aqui. O Brasil vai crescer bem mais no ano que vem”, afirmou.





Segundo o ministro da Economia, furar o teto de gastos “não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira". Para Guedes, o teto é um símbolo. “O teto é um símbolo do compromisso com as próximas gerações, não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em gestão fisca”, disse.