Moro deve se filiar ao Podemos no dia 11 de novembro

Sergio Moro (foto: NELSON ALMEIDA/AFP ) Folha de S. Paulo. O ex-ministro da Justiça Sergio Moro vai se filiar ao Podemos em um evento marcado para o próximo dia 10 de novembro, em um centro de convenções de Brasília. As informações são do jornal

Segundo o jornal, a filiação não tem ligação com uma possível candidatura em 2022, embora essa seja a vontade de alguns dirigentes do partido.

Moro não vive no Brasil desde que deixou o Ministério da Justiça. O ex-juiz vive em Washington, nos Estados Unidos.

Ele tem contrato até o final do ano com a empresa de consultoria em compliance Alvarez & Marsal, e não deve renovar o vínculo, para se dedicar à política.

Caso Moro realmente seja candidato no ano que vem, ele deve protagonizar uma "terceira via” junto com Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

O país vive, neste momento, uma polarização política entre dois possíveis candidatos. De acordo com as pesquisas eleitorais, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve disputar o segundo turno com o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).