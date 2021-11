Crítico do STF, Allan dos Santos pede habeas corpus ao STF

No documento, a defesa do blogueiro pede o decreto de prisão seja suspenso. Allan teve sua extradição e prisão determinadas pelo ministro Alexandre de Morais, em 5 de outubro, a pedido da Polícia Federal.





Com isso, o nome do blogueiro foi encaminhado para a Interpol. De acordo com documentos do governo americano, Allan dos Santos entrou no país com visto de turista que teria expirado em fevereiro.