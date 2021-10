Redes sociais do prefeito Alexandre Kalil são reativadas

Redes sociais do prefeito Alexandre Kalil "desapareceram" na noite passada (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 04/08/2021)







Após um possível ataque hacker na noite dessa terça-feira (26/10), as redes sociais do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) voltaram a ficar disponíveis nesta quarta-feira.





No Twitter, onde ele soma mais de 1,2 milhão de seguidores, apareciam apenas 12. Mais tarde, retornou ao total. O número de seguidores do Instagram estava inalterado, 256 mil. As últimas postagens que aparecem nos perfis são de outubro e agosto, respectivamente. O Facebook do prefeito não foi afetado.





Mais cedo, a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou nota informando que todas as providências estavam sendo tomadas para que as contas, que são verificadas, voltassem ao ar. “A Delegacia de Polícia Especializada em Investigação de Crime Cibernético está sendo acionada”. Até pouco antes das 9h, a Polícia Civil ainda não registrava o acionamento sobre o caso, segundo a instituição.