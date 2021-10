Kalil vai a Uberaba ministrar palestra sobre enfrentamento à pandemia

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, estará em Uberaba, principalmente, na função de presidente da Frente Mineira de Prefeitos (FMP) (foto: Creative/Commons/Divulgação) Prefeito de Belo Horizonte e presidente da Frente Mineira de Prefeitos (FMP), Alexandre Kalil estará amanhã (21/10) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para ministrar palestra no auditório da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Uberaba (ACIU), com o tema “Os municípios mineiros na era da pandemia – o agora e o depois”.

Ainda conforme a ACIU, Kalil virá a Uberaba a convite do presidente da associação, Anderson Cadima, e na função de presidente da FMP.

Em entrevista à Rádio JM na manhã de hoje (22/10), Kalil afirmou que tudo o que ele faz as pessoas tomam como cunho eleitoral.

“Estão falando coisas de mim que até Deus duvida”, disse, ao descartar que a sua vinda à cidade tenha cunho eleitoral.

“Ao me convidarem, disse que só poderia no fim de semana porque durante a semana sou prefeito de Belo Horizonte”, comentou.

Sobre qual será o conteúdo da palestra, Kalil destacou que, recente estudo do Imperial College, Universidade de Londres, no Reino Unido, avaliou a disseminação da COVID-19 em 14 capitais brasileiras e concluiu que Belo Horizonte teve a melhor gestão da pandemia entre elas.

Uma projeção realizada dentro da pesquisa mostrou que, caso os níveis de mortalidade em hospitais de outras cidades estivessem no mesmo patamar do registrado em BH, 328 mil mortes poderiam ter sido evitadas.

Ainda com relação ao conteúdo de sua palestra de amanhã em Uberaba, além de passar a sua experiência na gestão pública, o prefeito da capital mineira ressaltou a necessidade de se ouvir as demandas dos prefeitos, principalmente, no enfrentamento da pandemia.