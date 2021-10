Guedes pediu demissão, mas Bolsonaro tenta convencê-lo a permanecer

(foto: Divulgação)

O jornalista Vicente Nunes, do Blog do Vicente , no Correio Braziliense , publicou um texto, nesta sexta-feira (22/10), revelando que o 'ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu demissão do cargo ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O pedido foi feito na quinta-feira (21/10) durante uma pesada discussão entre o ministro e o presidente. Guedes falou muitos tons acima do normal e disse que não aceitaria as manobras feitas pelo governo, à sua revelia, para furar o teto de gastos a fim de bancar o Auxílio Brasil de R$ 400.'