Senado Rodrigo Pacheco oficializa saída do DEM para se filiar ao PSD

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sai do partido Democratas para se filiar ao PSD (foto: Agência Senado) O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, confirmou, nesta sexta-feira (22), a troca de partido, saindo do Democratas e se filiando ao Partido Social Democrático (PSD). Ele já havia informado que faria a troca há alguns dias









“Comunico que, nesta data, tomei a decisão de me filiar ao PSD, a convite de seu presidente, Gilberto Kassab. Agradeço aos filiados, colegas e amigos do Democratas de Minas Gerais e de todo o país o período de convivência partidária saudável e respeitosa. Meus agradecimentos especiais ao presidente ACM Neto pela atenção a mim sempre dispensada e manifesto meus votos de sucesso ao recém-criado União Brasil, na pessoa de seu presidente, deputado Luciano Bivar”, disse Pacheco.





Rodrigo Pacheco anuncia saída do DEM para se filiar ao PSD (foto: Reprodução/Twitter)







O ato de filiação de Rodrigo Pacheco ao PSD ocorrerá na próxima quarta-feira (27/10), no Memorial JK, em Brasília. Com a filiação de Pacheco, o PSD passará a ter 12 senadores e continua como a segunda maior bancada do Senado

Eleições 2022