Hackers atacam e tiram Twitter e Instagram de Alexandre Kalil do ar

Somente no Twitter, Kalil tem mais de 1,2 milhões de seguidores (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 23/08/2021)





Os perfis do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) no Twitter e no Instagram “sumiram” das redes sociais na noite dessa terça-feira (26/10). A Polícia Civil foi acionada para investigar a ação de hackers nas contas.









Até as 6h56, perfis do prefeito Alexandre Kalil no Twitter e no Instagram estavam desativadas (foto: Reprodução da internet/Twitter)



Ao acessar o perfil de Kalil no Twitter, aparece a mensagem “Essa conta não existe”. O link para a conta do Instagram ainda está disponível no Google, mas não mostra a página quando clicado.

Por meio de nota enviada hoje, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a Delegacia de Polícia Especializada em Investigação de Crime Cibernético foi acionada. "Todas as providências estão sendotomadas para que as redes sociais voltem ao ar", diz o Município.