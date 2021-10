Frase de apoio a Ciro Gomes é projetada em prédios de Belo Horizonte

Ciro Gomes busca pavimentar candidatura ao Planalto em 2022 (foto: CARL DE SOUZA/AFP)

O slogan "Prefiro Ciro" está sendo projetado agora no Santo Antônio e na rua Bahia, centro de Belo Horizonte. Outra ação inédita da nova etapa de mobilização pelo novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, iniciada há pouco com o clipe #PrefiroCiro. #PrefiroCiroBeloHorizonte pic.twitter.com/JbNPOYBW1r %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) October 23, 2021

O Partido Democrático Trabalhista (PDT), do presidenciável Ciro Gomes, lançou campanha para reverberar o nome de seu pré-candidato ao Palácio do Planalto. Sob o slogan "Prefiro Ciro", projeções foram exibidas em prédios de diversas cidades brasileiras. Em Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (22/10), a frase foi estampada no Centro e no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul.Houve ações do tipo em capitais como São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. Ciro busca se opor à polarização entre Jair Bolsonaro (sem partido) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O clipe da ação "Prefiro Ciro", por exemplo, fala em ser alternativa à "pandemia" e ao "pandemônio".Nas redes sociais, Ciro compartilhou fotos de seus apoiadores próximos às projeções feitas em Belo Horizonte."O intuito é seguir mostrando que existe um Projeto Nacional de Desenvolvimento que pode resgatar o país das crises econômica, social e política que está vivendo", disse ele. Ciro é mais um dos nomes que tenta se apresentar como "terceira via".Além dele, há nomes como os tucanos João Doria e Eduardo Leite , Luiz Henrique Mandetta, da ainda não oficializada União Brasil, e Sergio Moro, que deve se filiar ao Podemos . Neste domingo (24/10), os pedetistas pretendem distribuir adesivos em algumas das capitais brasileiras.