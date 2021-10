CPI da COVID: entenda os crimes da família Bolsonaro apontados por Renan

Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID leu, nesta quarta-feira (20/10), o parecer do relator, o senador Renan Calheiros (MDB-AL). Como já era esperado, o texto mira políticos, empresas e, principalmente, a família Bolsonaro.

Renan acusa o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) de liderarem uma rede de disseminação de fake news durante a pandemia de COVID-19.





No documento, Renan cita as posições que cada membro da família Bolsonaro teria para articular as ações. Conhecido por “gabinete do ódio”, o grupo é formado por assessores e blogueiros bolsonaristas que usam as redes sociais para atacar adversários do presidente e espalhar notícias falsas sobre o novo coronavírus.





De acordo com Renan, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) seria o cabeça da organização. Carlos, o responsável pela “formulação” dos conteúdos. Já o deputado Eduardo Bolsonaro seria o articulador de financiamentos para os sites desinformarem sobre a pandemia. Por último, Flávio é acusado de ser o operador de perfis falsos utilizados para disseminar fake-news.





Na conclusão de Renan, todos os filhos do presidente são acusados de incitação ao crime, previsto no Código Penal. Pela lei, a infração tem pena de detenção, de três a seis meses, ou multa. O suposto crime também foi incluído nas sugestões de indiciamento do presidente Bolsonaro.

"Intencionais, os atos que promovem informações falsas e estimulam a infração de medidas sanitárias preventivas (conduta considerada crime) decretadas durante a pandemia ferem o art. 286 do Código Penal incitação ao crime. O resultado dessas ações é colocar em risco a vida de milhares de brasileiros e brasileiras", afirma Renan no parecer.