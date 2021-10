Marcelo Freixo para Flávio Bolsonaro: 'A cadeia te espera'

Marcelo Freixo (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

O líder da minoria na Câmara, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), comentou a fala do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho “01” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que disse que o pai iria rir do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID.