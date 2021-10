Marcos Rogério: 'Enfrento tudo o que aconteceu na CPI'

AM

Senador Marcos Rogério (DEM-RO) (foto: Roque de Sá/Agência Senado) O senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) afirmou que o voto contra o parecer do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Renan Calheiros (MDB-AL), é contra todas as “narrativas” e a tudo que aconteceu na comissão do Senado.

De acordo com Rogério, os senadores da CPI, que têm função de investigadores, durante meses tiveram acesso negado aos papéis e informações que estavam sob comando da comissão.





“O voto em separado que irei apresentar à CPI enfrenta todos os temas que foram debatidos ao longo desses seis meses. Combate narrativas e destaca os inúmeros casos de desvios de recursos durante a pandemia por estados e municípios, que não foram investigados por escolha do G7”, afirmou através de suas redes sociais.

O voto em separado que irei apresentar à CPI enfrenta todos os temas que foram debatidos ao longo desses seis meses. Combate narrativas e destaca os inúmeros casos de desvios de recursos durante a pandemia por estados e municípios, que não foram investigados por escolha do G7. pic.twitter.com/sVKza2bJrt %u2014 MARCOS ROGÉRIO (@MarcosRogerio) October 20, 2021





Ao sair da sessão que finalizou a CPI, Rogério questionou as ações dos senadores e repudiou as ações do "G7", grupo de oposição ao governo.

O relatório da CPI, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), levantou dúvidas ao longo das últimas semanas. Os parlamentares buscavam se entender para evitar uma dissonância durante a apreciação do texto, e o entendimento parece ter sido alcançado nessa terça-feira (19) - último dia de depoimentos.

No parecer final, Renan sugere o encaminhamento do relatório a uma série de instituições, entre elas a Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável por investigar Bolsonaro por crimes comuns, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), responsável por autorizar a abertura de um processo de impeachment contra o chefe do Executivo por crimes de responsabilidade.

LEIA TAMBÉM: CPI da COVID: Renan enquadra Bolsonaro em crime de responsabilidade

No relatório de Renan, Bolsonaro é enquadrado em dez grupos de crimes. No caso dos crimes de responsabilidade, que podem embasar um processo de impeachment, o presidente é acusado de violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo.