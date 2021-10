'A justiça vem', diz Aziz a Bolsonaro ao encerrar a reunião da CPI da COVID

'Presidente, a gente tem respeito pelo cargo de vossa excelência', disse Aziz (foto: Edilson Rodrigues/Senado) Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado, o senador Omar Aziz (PSD-AM) mandou nesta quarta-feira (20/10) um recado direto ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Ao ser informado de que Bolsonaro iria, segundo o senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), dar gargalhada do relatório da CPI , Aziz subiu o tom contra o governante.









Na reunião desta quarta, o relatório final da CPI, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), foi lido em 26 minutos. O texto indicia 69 pessoas, entre elas Bolsonaro. O relatório propõe que o presidente seja indiciado por mais de dez crimes. A votação do relatório acontecerá na próxima terça-feira (26), e Aziz afirma que, caso aprovado, o texto vai surtir o efeito esperado.





"Vossa excelência, tenha certeza, que nós não vamos nos permitir que nenhum cidadão, seja a autoridade que for, acha que pode engavetar este relatório. Este relatório, a partir de agora, passa a ser debatido no Brasil, nas universidades, nas faculdades, vai servir de tese para muitos mestrados. A partir de agora ele passa a ser o relatório não da CPI, é o relatório das vítimas da COVID, dos mais de 600 mil brasileiros, dos sequelados. Este relatório do senador Renan fez o máximo com auxílio de todos, todos, sem exceção", diz.





Por fim, ao encerrar a reunião desta quarta, marcada pela apresentação do relatório da CPI, que apura omissões do governo federal durante a pandemia de COVID-19, Aziz voltou a ser direito com Bolsonaro. "Presidente, o país precisa de afeto, de afeto, e o que as imputações que estão sendo feitas contra sua administração e contra sua pessoa são imputações muito sérias. Rir neste momento não creio que seja uma risada de alívio, pelo contrário, sua risada é de temor. Porque a justiça vem, vem pelos homens e vem pela justiça divina", afirmou.