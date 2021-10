Flávio diz que Jair Bolsonaro vai rir de relatório e imita risada do pai

Flávio Bolsonaro durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (foto: Roque de Sá/Senado)

Senador e filho do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) ironizou o possível indiciamento do pai pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado. Nesta quarta-feira (20/10), antes da reunião que marcou a apresentação do texto , o senador chegou a imitar a risada de Jair Bolsonaro.