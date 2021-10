Carlos Bolsonaro vai apresentar denúncia de prevaricação contra Omar Aziz

AM

Vereador Carlos Bolsonaro e senador Omar Aziz (foto: Câmara do RJ/Reprodução Senado Federal/Reprodução) O filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), afirmou que vai apresentar uma denúncia de prevaricação contra o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Omar Aziz (PSD-AM).

LEIA TAMBÉM: CPI da COVID: Renan enquadra Bolsonaro em crime de responsabilidade





Segundo Carlos, Aziz não tomou nenhuma providência quando o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), “vazou” dados do inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal (STF).





“Apresentarei denúncia de prevaricação contra o presidente da CPI da COVID, ao não tomar providência de cometimento, em tese, de crime de vazamento de dados de inquérito sigiloso (atos antidemocráticos), cometido pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL)”, escreveu Carlos. “Apesar de oficiado por meus advogados e tomado ciência, senador Omar Aziz (PSD-AM), que é investido de poderes para oficiar MP, MPF entre outras autoridades, nada fez”, concluiu.

Apesar de oficiado por meus advogados e tomado ciência, senador Omar Aziz (PSD-AM), que é investido de poderes para oficiar MP, MPF entre outras autoridades, nada fez. %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 20, 2021





O relatório final da CPI da COVID pede o indiciamento de três filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com cargos no Poder Legislativo.





De acordo com o texto, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e Carlos Bolsonaro (Republicanos) praticaram incitação ao crime, indicado no artigo 286 do Código Penal.





Carlos é acusado de ser líder de um grupo que comanda fake news. Conhecido por “gabinete do ódio”, o grupo é formado por assessores e blogueiros bolsonaristas que usam as redes sociais para atacar adversários do presidente e espalhar notícias falsas.