Presidente do Conselho Federal de Medicina passa a ser investigado pela CPI

Mauro Luiz de Brito Ribeiro (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, Renan Calheiros (MDB-AL), indicou o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Luiz de Brito Ribeiro, à condição de investigado pelo colegiado.





“Em função dos fatos verificados na investigação, eu queria elevar, e comunico a vossa excelência, à condição de investigado desta Comissão Parlamentar de Inquérito, o senhor Mauro Luiz de Brito Ribeiro, que é presidente do Conselho Federal de Medicina. Pelo apoio ao negacionismo, pela maneira como deu suporte à prescrição de remédios ineficazes — e os defendeu publicamente e pela omissão diante de fatos evidentemente criminosos", disse Renan.





O dia da CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado, escuta, nesta quarta-feira (6/10), o depoimento de Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



Paulo Rebello depõe após requerimento de convocação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI.



Os senadores buscam detalhes das ações e medidas da ANS sobre algumas atitudes do plano de saúde Prevent Senior durante a pandemia de COVID-19. A empresa é suspeita de indicar o "kit COVID", com medicamentos comprovadamente ineficazes contra o coronavírus, a seus pacientes, entre outras más práticas, como pesquisas com essas substâncias.