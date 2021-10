'Parte da natureza humana', diz Queiroga sobre gesto obsceno para protesto

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto: Redes Sociais/Reprodução) O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou nesta terça-feira (5/10) os gestos obscenos que fez para manifestantes em Nova York, nos Estados Unidos. O chefe da pasta da Saúde, mostrou o dedo do meio para um grupo que fazia um protesto a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em 21 de setembro.

Para Queiroga, a falha faz "parte da natureza".

Ainda de acordo com Queiroga, ele trabalha pelo Brasil. “Nós sempre fazemos análise do que fazemos da maneira correta, do que podemos melhorar. É sempre um caminhar, um avançar”, disse.

Durante viagem para NY, Queiroga fez um gesto obsceno para manifestantes. Um grupo pequeno protestava contra o mandatário brasileiro na calçada em frente à residência da missão nacional junto à ONU, onde a comitiva brasileira foi recepcionada para um jantar.



Na rua, um caminhão com um telão exibia frases em inglês com críticas ao presidente, como "Bolsonaro is burning the Amazon" (Bolsonaro está queimando a Amazônia).